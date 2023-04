Presidente do Palmeiras revela trunfo para manter Abel Ferreira

Questionada sobre se a garantia da presença do "Verdão" no Mundial de Clubes de 2025 era um trunfo para manter o treinador português no comando técnico, Leila Pereira não concordou

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras, clube com o qual acabou de conquistar o Campeonato Paulista, até ao final de 2024. O treinador português, associado a vários clubes e até mesmo à seleção "Canarinha", garantiu que não quer sair do clube brasileiro e o desejo é, obviamente, partilhado pela presidente do "Verdão", Leila Pereira, que, questionada sobre se a garantia da presença do "Verdão" no Mundial de Clubes de 2025 era um trunfo para manter o treinador português no comando técnico, não concordou.

"Palmeiras garantido no Mundial de Clubes é um trunfo para manter Abel? Um trunfo para manter o Abel no Palmeiras é continuar a contribuir, eu como dirigente, para que ele tenha todas as condições de continuar a fazer este trabalho brilhante. Tenho a certeza de que o Abel está muito feliz no Palmeiras, como nós também estamos. Ele tem contrato até 2024, mas se depender da presidente, ele fica por muito muito tempo connosco", começou por dizer em declarações aos jornalistas.

"O Abel, sem dúvida nenhuma, para mim e para muitos, é um dos melhores treinadores do Mundo, mas ele não faria este trabalho sozinho. É um trabalho conjunto, de todos os nossos profissionais. Tive uma sorte muito grande de tomar posse deste clube gigante, sucedendo a um presidente [Maurício Galiotte] extremamente vitorioso. Entregou para mim um clube financeiramente equilibrado, vencedor. Acho que não dececionei os adeptos nem o Maurício. Já conquistámos tantos títulos... Acho que o meu grande mérito foi manter estes grandes profissionais que o Palmeiras tem, não só o Abel. São todos. Ninguém faz absolutamente sozinho", concluiu.