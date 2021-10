Presidente do Palmeiras aborda Abel Ferreira e deixa uma garantia

Clube brasileiro atravessa uma má fase no campeonato.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, atravessa uma fase difícil no campeonato, prova na qual não vence desde o dia 19 de setembro. Maurício Galiotte, líder do clube, garantiu, todavia, que mantém a total confiança no treinador português, que mais uma vez levou o "Verdão" à final da Libertadores.

"O Abel Ferreira termina o ano (2021) connosco de certeza absoluta", afirmou. "Depois, no final do ano, acontecerá uma transição de poder e vai ter de haver o alinhamento por parte deles, mas até ao final deste ano ele fica com certeza", vincou à "ESPN".

Galiotte destacou ainda o calendário da equipa, considerando normal as oscilações de forma. "Estivemos em oito momentos decisivos só neste ano. Sem dúvida que isso gera um desgaste emocional enorme, que respinga também na questão física dos atletas", apontou. "Além disso, há a questão do calendário insano, de muitos jogos em sequência. O Palmeiras é um dos clubes que mais jogou no mundo nos últimos anos", atirou.

O líder máximo do Palmeiras também falou sobre o técnico ao "Globoesporte". "Ele tem contrato até ao final do próximo ano, teremos uma mudança de direção e obviamente serão feitas várias reflexões. O planeamento já começou. "Enquanto eu for o presidente do Palmeiras, ele é o técnico do Palmeiras", sentenciou.

Abel Ferreira, recorde-se, tem contrato válido até 2021.