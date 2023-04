Presidente do Marselha dá ânimo a Vitinha: "É preciso paciência"

Avançado contratado ao Braga ainda não se estreou a marcar.

Pablo Longoria, presidente do Marselha, afirmou numa entrevista ao "Le Figaro" que é injusto transmitir já uma opinião definitiva sobre a qualidade de Vitinha, avançado que foi a contratação mais cara da história do clube, com o Braga a encaixar 32 milhões de euros na operação.

"Julgar o nível de um jogador em apenas oito semanas é um sintoma da sociedade atual. É demasiado demagógico avançar tão rapidamente com um diagnóstico. É preciso paciência para avaliar os jogadores", comentou Longoria, sobre um português que ainda não se estreou a marcar no clube, em sete jogos feitos depois de ter chegado em janeiro.

Amanhã, poderá ter nova oportunidade na deslocação do Marselha a Lorient, com a sua equipa em terceiro lugar, envolvida na perseguição ao líder PSG, que tem mais seis pontos e joga hoje em Nice.

Neste sábado, o Lille, de Paulo Fonseca joga em casa do Angers, que é último da tabela, com apenas 11 pontos. Apesar disso, Fonseca não dá os três pontos como garantidos. "É um jogo muito perigoso. Para mim, o Angers não é a pior equipa da Ligue 1. Jogam bem, têm muitos bons jogadores e já não sentem pressão. Pode ser perigoso se os jogadores acharem que vai ser fácil", declarou o treinador do Lille, em quinto lugar, mas já a pensar no ataque ao Mónaco, que é quarto com mais cinco pontos (57 para 52). Nas últimas nove jornadas, a equipa de Fonseca só perdeu um jogo, com o PSG, pelo que está nesta altura bem motivada.