Presidente do Marselha apela à reflexão: "Vitinha está sob pressão"

Pablo Longoria admitiu que o antigo avançado do Braga sente-se pressionado no clube francês, devido aos 32 milhões de euros que custou em janeiro.

Pablo Longoria, presidente do Marselha, compareceu esta terça-feira na conferência de imprensa de apresentação de Marcelino Toral, espanhol que sucedeu a Igor Tudor no comando técnico da equipa.

Na conversa com os jornalistas, o dirigente abordou a adaptação difícil que Vitinha tem tido no clube, admitindo que o avançado português, de 23 anos, "está sob pressão", muito por causa dos 32 milhões de euros que custou em janeiro, após ter sido contratado ao Braga.

"No caso do Vitinha, devemos ter um momento de reflexão. Ele precisa de tempo para se adaptar. O Vitinha está sob pressão e temos de lidar com isso. Não se trata de uma crítica, mas o preço do negócio também o pode pressionar. Um avançado precisa de confiança. Ele vai ter de se adaptar à nova metodologia. Sabemos quais são as expectativas, mas é importante manter a cabeça fria. Queremos que tudo corra da melhor forma", alertou.

Na sua primeira (meia) época no Marselha, Vitinha registou dois golos e uma assistência em 16 jogos disputados pelo terceiro classificado da última edição da Ligue 1.