Anúncio realizado na assembleia geral do clube turco

O presidente do Galatasaray, Burak Elmas, anunciou esta sexta-feira terá alcançado um princípio de acordo com Luís Campos para que o português assuma a gestão do futebol do clube turco.

"Depois de longas negociações com Luís Campos, temos um princípio de acordo Após a assinatura do contrato tomará posse como conselheiro do presidente", disse.