Presidente do Fulham confirma saída de Fábio Carvalho: "Fizemos o melhor negócio para o clube"

Tudo indica que o português Fábio Carvalho vai mesmo ser jogador do Liverpool. O presidente do Fulham confirmou a saída, embora não tenha dito para onde.

Tony Khan, presidente do Fulham, deixou claro o que já há muito era comentado: Fábio Carvalho vai mesmo deixar o clube no final da temporada. O médio português, internacional pelos sub-21, deverá então mudar-se para o Liverpool, que já tentara a contração no mercado de janeiro.

"Eu gosto mesmo do Fábio. É um jogador que sempre avaliámos por cima, que veio da academia, e adoraríamos mantê-lo cá. Mas fizemos um negócio que é o melhor para o clube e, desde esse acordo, tudo funcionou perfeitamente, porque ele foi uma peça importante na subida de divisão", explicou o dirigente, em entrevista ao portal The Athletic.

Khan elogiou também a relação entre Fábio Carvalho e o treinador Marco Silva. "O Marco fez um excelente trabalho com o Fábio. Têm uma grande relação e o Fábio ajudou-nos muito. É um grande ativo do plantel e é uma grande perda para nós, mas, como fizemos bons negócios, podemos fazer bons negócios [no futuro] para garantir que vamos estar fortes nessa posição", concluiu.

A equipa treinada pelo português Marco Silva venceu o Championship e subiu à Premier League.