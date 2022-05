Presidente do Flamengo vai fornecer relatórios sobre trabalho da equipa médica

Fotografia: alexandre Vidal/Site oficial do Flamengo

Rodolfo Landim, à direita, é o presidente do Flamengo

Críticas de adeptos face ao número de lesionados fazem-se ouvir cada vez mais. Paulo Sousa está privado da utilização de seis jogadores, todos sem previsão de regresso à ação

A época do Flamengo está a ser marcada, além de exibições pouco convincentes, por lesões de vários jogadores, pelo que Rodolfo Landim, presidente do clube, vai fornecer à Imprensa um documento sobre os métodos da equipa médica.

"Vou preparar uma apresentação para que possam conhecer todo o processo existente: como é feita a preparação do atleta, quais são as preocupações sobre ele, a carga de exercícios aplicada para cada um deles, quais são os equipamentos usamos e como prevenimos lesões", disse Landim, citado pelo "Lance", na sequência de várias críticas de adeptos ao trabalho do staff clínico flamenguista.

Paulo Sousa está, atualmente, privado da utilização de vários jogadores devido a lesão: os defesas Rodrigo Caio, Fabrício Nuno e Filipe Luís, o médio Matheus França e os avançados Vitinha e Gustavo Henrique, todos sem previsão de regresso.

O próximo jogo do Flamengo, que não venceu nos dois últimos duelos, ocorre esta quarta-feira, diante do forasteiro Altos, sendo relativo à Taça do Brasil 2022.