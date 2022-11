Presidente do Flamengo sobre Vítor Pereira: "Pode ser que até ao fim do dia..."

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, confirmou a existência de um acordo verbal para o treinador português assumir o comando da equipa.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, confirmou esta segunda-feira a existência de um acordo verbal com Vítor Pereira, que deixou o Corinthians e tem sido associado ao banco do "Mengão".

"Não posso dizer que não temos tudo alinhavado com o Vítor Pereira. Nós estivemos com ele, está tudo encaminhado, mas ainda não está nada assinado. Quem assina sou eu e posso dizer que agora não há nada assinado", começou por garantir, em declarações citadas pelo Globoesporte.

O dirigente máximo do Flamengo, que terminou a passada edição do Brasileirão na quinta posição, a três pontos de distância da antiga equipa do técnico português - ficou em quarto - evitou avançar um prazo para a conclusão da contratação, mas admitiu que poderá ser concluída ainda hoje.

"Pode ser que até ao fim do dia aconteça, mas eu só digo que está certo quando está assinado. E assinado ainda não está", referiu.