Presidente do Flamengo sobre Paulo Sousa: "Qualquer resultado negativo gera contestação"

Declarações de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo

Dias depois de ter garantido que Jorge Jesus não regressará ao Flamengo, colocando água na fervura após as polémicas relevações do ex-treinador do Benfica, Rodolfo Landim veio agora garantir absoluta confiança no trabalho de Paulo Sousa no comando técnico do Fla.

Questionado sobre a pressão que está a surgir no sentido de mudar de treinador, o presidente do clube brasileiro foi claro. "No Flamengo qualquer resultado negativo gera logo contestação, mas confio no trabalho que Paulo Sousa está a realizar", disse, reforçando que continua tranquilo.

"Não falo com ele desde 2020. Trocámos só mensagens de Natal e Ano Novo", disse ainda, questionado pelo site UOL sobre a relação que possa ter com Jorge Jesus.

Paulo Sousa, recorde-se, totaliza 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas em 24 jogos pelo Flamengo.