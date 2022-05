Presidente do Fenerbahçe: "Estamos neste momento a negociar com dois treinadores"

Jorge Jesus é um dos treinadores em negociações com o emblema turco

O presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, revelou esta quarta-feira que são dois os treinadores em análise para o comando técnico do clube na próxima temporada: Jorge Jesus e Ismail Kartal.

Em entrevista ao Fanatik, o dirigente referiu que o antigo técnico do Benfica está "muito empenhado" em tornar-se treinador do clube, tendo inclusive "analisado a equipa nos últimos dois meses", mas explicou que também o turco que orientou a equipa de forma interina esta época deixou bons apontamentos no cargo.

"Estamos neste momento a negociar com dois treinadores: Ismail Kartal e Jorge Jesus. Sabemos que os nossos adeptos vão ficar satisfeitos com a escolha. O Jorge Jesus está muito empenhado, tem analisado a equipa nos últimos dois meses e meios, mas não falámos só com ele. O Ismail Kartal teve uma época muito boa, conseguiu unir o clube e os adeptos com um estilo de jogo atrativo", afirmou Ali Koç.

O presidente do clube referiu ainda que o próximo treinador do Fenerbahçe será anunciado na segunda-feira, dia 30 de maio.

Caso Jorge Jesus seja o nome escolhido para orientar o segundo classificado da Liga turca, o técnico poderá encontrar o Benfica na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, caso a formação turca ultrapasse a segunda ronda e seja sorteada junto dos encarnados.