Presidente do Coritiba defende António Oliveira após sexto jogo sem ganhar

Glenn Stenger e António Oliveira, presidente e treinador do Coritiba

Glenn Stenger, presidente do clube, sentou-se ao lado do técnico português na conferência de Imprensa, dando o seu apoio nesta má fase

O Coritiba soma seis partidas sem vencer (três empates e três derrotas) e após a derrota no Brasileirão com o Flamengo (3-0), a contestação ao técnico português António Oliveira aumentou por parte dos adeptos do clube.

A direção, liderada por Glenn Stenger, descarta para já uma mudança do comando técnico e o presidente foi mesmo à conferência pós-jogo de António Oliveira, sentando-se ao seu lado como mostra de apoio.

"Tenhamos a união necessária para reverter o quadro que não é favorável. Não vencer desde fevereiro não nos deixa contentes. As cobranças serão feitas ao elenco e a quem errou. Entendemos as manifestações. Estaremos a trabalhar com afinco e organização para fazer um 2023 que a torcida merece e precisa", afirmou Glenn Stenger.