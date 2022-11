Presidente do Corinthians não pressiona Vítor Pereira, mas avisa: "Tudo tem um limite"

A poucos dias do final da temporada no Brasil, ainda não se sabe se Vítor Pereira vai ou não continuar no Corinthians. O presidente do Timão vai dar mais uma semane e depois quer uma resposta.

O futuro de Vítor Pereira continua em aberto e o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, afirma que vai dar "poucos dias" após o final do campeonato para que o treinador tome uma decisão e a que comunique. O contrato do técnico termina este ano e falta saber se haverá uma segunda temporada com Vítor Pereira ou se o emblema paulista tem de encontrar novo 'timoneiro'.

"Desafio qualquer pessoa a mostrar-me um plantel 100% satisfeito com o seu treinador no mundo do futebol. Não existe unanimidade, só jogam 11. Quem não está a jogar, estará sempre insatisfeito. Independentemente de quem seja. Se jogou, está bem. Se ficou de fora, reclama", apontou o líder em entrevista ao GloboEsporte.

E depois falou, concretamente, sobre a eventual renovação de contrato. "Fizemos um grande ano, como há muito tempo não tínhamos. Estou a tentar a continuidade. Não será a pressão de um ou outro atleta insatisfeito ou a pressão da imprensa que vai acelerar a minha decisão. Quando acabar o campeonato, vou dar-lhe poucos dias para responder. Falta uma semana para o fim do campeonato. Não há necessidade dessa pressão externa", esclareceu.

"É claro que tudo tem um limite, não irá levar o tempo que ele quiser. Quem determina o tempo de espera é o Corinthians. Enquanto eu achar que os benefícios em esperar são maiores do que a troca de treinador e um novo processo de adaptação, assim será", garantiu o presidente Duilio Monteiro Alves.

Entretanto, o portal UOL Esporte garante hoje que Vítor Pereira não vai continuar no comando técnico do Corinthians.