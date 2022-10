Presidente do Corinthians e o futuro de Vítor Pereira: "Vai ter de tomar uma decisão"

Vítor Pereira, treinador português do Corinthians

Declarações de Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, após a final da Taça do Brasil perdida para o Flamengo nos penáltis, na madrugada desta quinta-feira. O técnico português tem contrato até ao final de 2022 e diz que em breve vai conversar com a direção sobre uma eventual renovação de contrato.

Futuro de Vítor Pereira: "Parámos todas as conversas para focar na final da Taça, mas agora vamos conversar. O Corinthians quer que ele fique, ele sabe disso. Agora vai ter de tomar uma decisão, mas sem pressa".

Evolução da equipa: "Vemos uma evolução, estamos satisfeitos. Na Taça, o Corinthians fez dois excelentes jogos, foi muito diferente do que falavam em termos da qualidade das duas equipas, saímos muito orgulhosos. Podíamos ter virado o jogo no tempo regulamentar".

Próxima temporada: "Nós entendemos que temos uma grande equipa. É lógico que o ideal é manter o trabalho. Mas também temos prazos. O nosso pensamento está na permanência da maioria dos atletas e no reforço em poucas posições. Não é algo que precise de ser feito à pressa".