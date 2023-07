Presidente do Atlético sobre João Félix: "Eu também não estaria contente por acabar as férias"

Enrique Cerezo comentou os episódios de João Félix nos dois primeiros dias de trabalho dos colchoneros

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, abordou a situação de João Félix nos colchoneros, numa altura em que em dois dias de pré-temporada o português já protagonizou vários episódios de desagrado com a sua situação.

"Estamos felizes e orgulhosos por termos um jogador com a classe e a categoria do João e só vos digo uma coisa: é um jogador do Atlético, felizmente para nós. Neste momento é um jogador querido por todos. A partir de hoje e até prova em contrário, é um jogador do Atlético e por muito tempo", começou por afirmar Cerezo.

Perante a insistência dos jornalistas sobre o estado anímico do internacional português, rematou: "Quando se acaba as férias e se é submetido ao desgaste físico a que se é submetido aqui, é inegável que se fica chateado. De levantar às onze da manhã para levantar às oito, às nove, e ter de correr e isso é mais complicado, eu também não estaria muito contente."

E a relação com Simeone? "Um é futebolista e o outro é treinador. Quero dizer, a relação: um é futebolista e o outro é o seu treinador. Relação profissional? E o que é que se passa? O que é que querem saber sobre o "Sálva-me", as intimidades de cada um deles, porque agora que já não há "Sálva-me", não vamos saber disso", concluiu.