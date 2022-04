Presidente do Atlético questionado sobre Félix: "Não vejo onde está o problema..."

João Félix, camisola 7 do Atlético de Madrid

Redação com Lusa

Declarações de Enrique Cerezo esta terça-feira.

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, garantiu que o internacional português João Félix está "satisfeito e feliz" no clube, recusando a hipótese de uma eventual transferência do avançado luso.

"É um jogador de categoria, muito jovem, que vai mais além. Tem um contrato muito longo e está satisfeito e feliz. Não vejo onde está o problema para se pensar que ele tem de ir embora", disse.

O dirigente "colchonero" respondia a perguntas de jornalistas num hotel de Manchester, onde a equipa madrilena vai disputar, pelas 20:00, a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões diante do City, dos portugueses Rubén Dias, Bernardo Silva e João Cancelo.

"A sensação é igual à última vez. Viemos para tentar ganhar e estar nas meias-finais. Estamos entre os oito melhores e tem de haver um campeão. Por que não sermos nós?", concluiu.