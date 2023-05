Presidente do Atlético fala do futuro de Félix e lembra: "Passava metade dos jogos no chão"

Avançdo português está cedido ao Chelsea até final da época.

Enrique Cerezo, presidente do Atlético, concedeu uma entrevista à Radio Marca, na qual falou sobre João Félix. Sobre o futuro do português, atualmente cedido ao Chelsea, mas também para fazer uma comparação com Vinícius Júnior, a propósito do ruído em torno do avançado do Real Madrid.

"Eu não conheço nenhum jogador importante a quem não lhe tenham dado. A todos. E a alguns mais do que outros. Uns protestam menos, mas todos levam. João Félix, quando jogava no Atlético de Madrid, passava metade dos jogos no chão", atirou o dirigente máximo do embema colchonero.

"Aquilo que acontecia era que ele era um rapaz que não tinha essa mania de protestar rapidamente com o árbitro e com o adversário. E Morata também passa metade dos jogos no chão", disse ainda.

Sobre o futuro de Félix, declarou. "Não sabemos o que vai acontecer com João Félix. Neste momento, está no Chelsea. Quando acabar de jogar no Chelsea, pode renovar, ou não, pode continuar mais uma temporada, ou não... Mas não se preocupem, que vai continuar a jogar."