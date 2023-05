Presidente do Atlético de Madrid sobre o futuro de João Félix: "Será o que ele decidir"

Enrique Cerezo não revela se o internacional português vai voltar do empréstimo ou se irá para outro clube, mas diz que João Félix pode jogar onde quiser.

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, não abriu o jogo relativamente ao futuro de João Félix no clube espanhol. O dirigente diz que vai esperar pelo fim da temporada para decidir, tal como o jogador, o que será melhor para ambas as partes.

Numa entrevista ao jornal espanhol Marca, para assinalar os 20 anos de presidência nos colchoneros, Cerezo afirmou que o avançado português, que está emprestado ao Chelsea, "tem qualidade para jogar em qualquer equipa" e que "vai funcionar bem jogue onde jogar".

"O João é um jogador magnífico. Neste momento é nosso jogador e em junho logo decidiremos o que vamos fazer com ele. Ou o que o João quer fazer...", apontou, antes de ser "confrontado" com uma frase ('Os jogadores jogam onde querem') que disse no passado e que continua a reiterar: "É verdade. De momento está no Chelsea, imagino que esteja à espera do final da época para tomar uma decisão sobre o que fazer. No final será o que ele decidir, onde quiser, como quiser."

Sobre a relação de Félix com Diego Simeone, o presidente do Atlético de Madrid foi claro: "O que tem de fazer é colocar-se às ordens do treinador. Tem qualidade para jogar em qualquer equipa que queira, porque é um bom jogador. Ainda é tão jovem e já o demonstrou, ainda tem muito tempo pela frente. Jogue onde jogar vai funcionar bem e ser útil à equipa."

Nos últimos meses, recorde-se, a imprensa internacional tem noticiado que o futuro de João Félix não passará pelo emblema de Madrid.