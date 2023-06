Presidente defende Fernando Santos: "Estamos ambos muito dececionados..."

A Polónia desperdiçou uma vantagem de dois golos contra a Moldávia e está fora dos lugares que conferem acesso ao Euro'2024.

Um dia depois de a Polónia, treinada por Fernando Santos, ter desperdiçado uma vantagem de dois golos na Moldávia, perdendo por 2-3, o presidente da respetiva Federação de futebol saiu em defesa do antigo selecionador nacional, com quem se reuniu de emergência após a derrota.

"As emoções após o jogo de ontem começm a acalmar. Falei com o treinador Fernando Santos, estamos ambos muito dececionados com o resultado obtido. Estamos cientes da situação difícil no grupo de qualificação, mas ambos acreditamos que podemos garantir vitórias no outono [em setembro] e a qualificação direta para o Euro'2024. Houve momentos difíceis na história do futebol polaco, mas sempre saímos das crises em conjunto", escreveu Cezary Kulesza, na sua conta de Twitter.

Ao fim de três jornadas, a Polónia ocupa o quarto lugar do Grupo E de qualificação para o próximo Europeu, com três pontos, atrás da Moldávia (terceira, com cinco e mais um jogo), Albânia (segunda, com seis) e Chéquia (primeira, com sete), sendo que apenas os dois primeiros conferem acesso à fase final.