Presidente da FPF saúda Pedro Martins e jogadores portugueses pelo título grego

Pedro Martins, treinador do Olympiacos

Rúben Semedo, que foi transferido em janeiro para o FC Porto, também foi campeão

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, felicitou o treinador Pedro Martins e os portugueses João Carvalho e Rony Lopes pela conquista do título grego ao serviço do Olympiacos.

"Saúdo calorosamente o Pedro Martins pela conquista do tricampeonato grego ao serviço do Olympiacos. A sua dedicação, capacidade técnica e liderança têm, de uma forma permanente, prestigiado futebol nacional e a profissão de treinador", escreve o dirigente máximo da Federação Portuguesa de Futebol, citado no site da FPF.

Para Gomes, "a conquista da terceira liga grega e de uma Taça da Grécia falam pela sua competência e sagacidade", lembrando ainda João Carvalho e Rony Lopes, mas também Rúben Semedo, que foi transferido em janeiro para o FC Porto.

Também campeões foram os técnicos Rui Pedro, António Henriques, Fábio Ferreira e Luís Lobo, parte da equipa de Pedro Martins.

O treinador português Pedro Martins assegurou o terceiro título consecutivo de campeão grego de futebol pelo Olympiacos, ao vencer em casa do PAOK Salónica 2-1, a quatro jornadas do fim.

A quatro rondas do fim, o Olympiacos lidera com 76 pontos, mais 16 do que o PAOK, segundo.