Presidente da federação polaca: "Saída de Paulo Sousa? Eu tenho tempo, já ele..."

Paulo Sousa continua no centro da polémica na Polónia e um pouco por todo o mundo do futebol. O treinador deverá deixar o comando técnico da seleção polaca para assumir a liderança dos brasileiros do Flamengo, mas o processo não se avizinha fácil.

Em declarações ao "Weszlo", Cezary Kulesza, presidente da federação polaca, garantiu que ainda não pensou em qualquer possível substituto para o português, caso o mesmo abandone mesmo a seleção da Polónia.

"Não sei quem quero, até ao momento não pensei nisso. Eu tenho tempo, já Paulo Sousa não tem. Provavelmente ele terá de resolver as coisas para começar a trabalhar no Brasil", começou por dizer.

"Do nosso ponto de vista, a federação polaca tem mais tempo de decisão do que Paulo Sousa. Se vou tentar impedir a sua saída? Assim que ele tiver decidido, não vou forçá-lo a ficar. Nem a ele nem a ninguém. Se não quer ficar, não quer. Mas os contratos em vigor obrigam-nos a fazer qualquer coisa", continuou, antes de esclarecer que ninguém tentou impingir um adjunto polaco a Paulo Sousa.

"Nem conseguiria imaginar tal situação. Se fosse treinador, não quereria que o presidente forçasse a entrada de alguém na minha equipa técnica", concluiu.