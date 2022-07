Prémios de África: Carlos Queiroz nomeado para treinador do ano

Técnico luso orientou o Egito até há pouco tempo. O Petro de Luanda, orientado por Alexandre Santos, foi nomeada para melhor clube

Carlos Queiroz, treinador português que até há pouco tempo dirigiu a seleção do Egito, que levou à final da última CAN, está entre os nomeados pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para o prémio de treinador do ano. Queiroz discutirá o galardão, que será atribuído no dia 21 de julho em Rabat (Marrocos), com Pitso Mosimane, Tom Saintfiet, Hoalid Regragui e Aliou Cissé.





Who will be the final three nominees for the #CAFAwards2022 Coach of the Year (Men) award? pic.twitter.com/pl1mJI51nb - CAF (@CAF_Online) July 11, 2022

Para clube do ano está nomeado o Petro de Luanda, orientado por outro português, Alexandre Santos.

A votação decorre a cargo de um painel formado por um comité técnico da CAF, jornalistas, treinadores e capitães das várias associações integrantes da confederação e dos clubes envolvidos nas fases de grupos das provas interclubes.