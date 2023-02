Potter sobre Félix: "Todos viram o impacto que ele teve antes do vermelho"

Técnico do Chelsea continua a acreditar no português, que foi expulso na estreia e que, por isso, falhou as três rondas seguintes da Premier League

João Félix parece pronto a regressar à competição neste próximo fim de semana. Devido ao cartão vermelho visto na estreia, diante do Fulham, o português falhou as três rondas seguintes, mas Graham Potter abriu as portas a mais minutos contra o West Ham, destacando a qualidade do antigo jogador do Benfica.

"É ótimo. Todos viram o impacto que ele teve em 60 minutos antes do vermelho. Percebemos a sua qualidade todos os dias. Ele é um jogador que pode fazer a diferença para nós. Os sinais são mesmo positivos", atirou.

Sem João Félix, para além de perderem contra o Fulham, de Marco Silva, os blues somaram dois empates, diante de Liverpool e Fulham, para além de um triunfo, diante do Crystal Palace, por 1-0.