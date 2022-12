Possível saída de Félix do Atlético continua a ser tema em Espanha

Avançado quer deixar o clube, Atlético vê num empréstimo a solução.

O mercado de inverno está prestes a abrir e João Félix continua a ser um tema forte. Depois de a imprensa inglesa ter adiantado três condições para que o Atlético permita a saída do português, neste dia de Natal é o jornal As a reforçar que o clube madrileno está mais do que nunca inclinado para um empréstimo.

Félix pretende mudar de ares na segunda metade da temporada, mas o elevado preço exigido pelo clube - pelo menos 100 milhões de euros - torna muito difícil uma transferência a título definitivo a meio da temporada.

"Atlético abre a possibilidade de um empréstimo", informa o As, explicando que o mesmo seria apenas concretizado com uma validade até ao final da época e sem opção de compra.

O valor da cedência é de nove milhões de euros. Manchester United e Arsenal são os clubes "colocados" na lista da frente na corrida ao jogador.