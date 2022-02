Agente de Vítor Pereira pronuncia-se sobre a possibilidade Corinthians

Kia Joorabchian afirmou que é "muito difícil" o técnico rumar ao futebol brasileiro.

Com pressa para encontrar o futuro treinador, o Corinthians, que tem sido liderado pelo interino Fernando Lázaro, tem o nome de Vítor Pereira em cima da mesa. Sem clube desde a saída do Fenerbahçe e após ter sido um dos nomes contactados pelo Everton, que elegeu Frank Lampard, o treinador português é alvo do Timão.

A ida do técnico português para o futebol brasileiro está, no entanto, praticamente descartada, segundo as palavras ao agente Kia Joorabchian. "Muito difícil", afirmou ao Globoesporte. "Hoje não é fácil. O mundo inteiro está com falta de treinadores, precisamos da próxima geração para crescer, nada a ver com o Brasil. É um problema geral", disse ainda.

Mano Menezes, Cuca e Renato Gaúcho foram outros nomes que caíram para a sucessão de Sylvinho.