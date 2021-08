Portugueses na Premier League, uma legião sem igual na Europa

Bruno Lage (Wolves) e Nuno (Tottenham) são os representantes nos bancos e jogadores batem recorde.

Nunca o campeonato inglês contou com um contingente luso tão extenso quanto o que se avizinha, que não tem igual nos restantes campeonatos europeus. Em 2021/22, são 24 os jogadores portugueses (ver quadro abaixo) - mais dois do que na última edição - num total de 364 atletas estrangeiros (64,9%) a competir naquela que é considerada a melhor liga do mundo.

Encabeçada pelo Wolverhampton, a lista de atletas lusitanos conhece mais de um terço dos seus integrantes na formação do estreante Bruno Lage que, com Nuno Espírito Santo (Tottenham), perfaz a quarta nacionalidade mais representada entre os técnicos, depois de Inglaterra (4), Espanha (4) e Alemanha (3). Apesar das saídas de Rui Patrício (Roma), Rúben Vinagre (Sporting) e Vitinha (regressou ao FC Porto), as contratações de José Sá e Francisco Trincão, bem como o regresso de Bruno Jordão, mantiveram em nove o número de atletas lusos no clube mais português de Inglaterra.

Edição 2021/22 conta, para já, com 24 portugueses em ação no relvado, mais dois do que na última época. Cancelo, Rúben Dias e Bernardo (City) lutam pela revalidação do título

Do 13.º classificado passamos para o campeão, que na última temporada meteu dois dos três portugueses do elenco no onze do ano da competição. Rúben Dias, eleito melhor jogador da prova, e João Cancelo foram os melhores nas suas posições, ao passo que Bernardo Silva completa o leque de craques que vão tentar revalidar o título pelo City.

Também Bruno Fernandes mereceu um lugar entre os melhores do certame, que esta época terá como colega de equipa Diogo Dalot, regressado do empréstimo ao Milan e que tem impressionado Ole Gunnar Solskjaer, no ataque a um título que foge aos red devils desde a temporada 2012/2013. Outro dos jogadores com ambição de erguer o caneco no final da temporada é Diogo Jota, que tem sido peça importante do Liverpool de Jurgen Klopp.