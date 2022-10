Portugueses em alta nos Globe Soccer Awards: confira as 11 nomeações

Ao todo são 11 portugueses (jogadores, treinadores, empresário e um clube) nomeados para os Globe Soccer Awards.

Os nomeados para os prémios Globe Soccer Awards foram divulgados esta quinta-feira e há muitos portugueses na corrida, desde jogadores a treinadores, mas também com nomeações para Clube do Ano e Empresário do Ano.

No galardão de Jogador do Ano, Cristiano Ronaldo e João Cancelo estão entre os eleitos para vencer.

Entre os jovens mais promissores, o destaque vai para a presença de Francisco Conceição, Rafael Leão, Nuno Mendes e Vitinha. Mas há ainda outra nota: o avançado do FC Porto Gabriel Veron também faz parte desta lista.

Sérgio Conceição, Abel Ferreira e José Mourinho concorrem ao prémio de Melhor Treinador, enquanto o FC Porto está nomeado para Clube do Ano.

A fechar, Jorge Mendes volta a poder ganhar o troféu de Empresário do Ano.

A entrega dos prémios Globe Soccer Awards, que se realizam pela 13.ª vez, acontece a 17 de novembro, no Dubai.

Jogador do Ano: Alexander-Arnold, Benzema, João Cancelo, Casemiro, Courtois, De Bruyne, Luis Díaz, Phil Foden, Haaland, Haller, Immobile, Vinícius Jr., Harry Kane, Kimmich, Lewandowski, Mahrez, Mané, Mbappé, Messi, Modric, Neymar, Nkunku, Cristiano Ronaldo, Salah e Son.



Treinador/a do Ano: Ancelotti, Sonia Bompastor, Sérgio Conceição, Unai Emery, Abel Ferreira, Renato Gaúcho, Jonatan Giráldez, Oliver Glasner, Pep Guardiola, Inzaghi, Klopp, José Mourinho, Nagelsmann, Pioli, Mauricio Pochettino, Arne Slot, Spalletti, Voss-Tecklenburg, Wiegman e Xavi.



Jovem mais promissor: Hareb Abdullah, Julián Álvarez, Bellingham, Camavinga, Francisco Conceição, Gavi, Gravenberch, Gvardiol, Rafael Leão, Nuno Mendes, Moriba, Musiala, Osimhen, Pedri, Saka, Gabriel Veron, Valverde, Vitinha, Vlahovic e Wirtz.



Presidente do Ano: Khaldoon Al Mubarak (Manchester City), Pinto da Costa (FC Porto), Herbert Hainer (Bayern Munique), Florentino Pérez (Real Madrid) e Paolo Scaroni (Milan).



Clube do Ano: Ajax, Al-Hilal, Athletico Paranaense, Bayern Munique, Boca Juniors, Eintracht Frankfurt, Feyenoord, Flamengo, Liverpool, Manchester City, Milan, Palmeiras, PSG, FC Porto, Rangers, Real Madrid, River Plate, Roma, Villarreal e Wydad.

Agente do Ano: Leon Angel/Frank Trimboli, Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Rafaela Pimenta e Pini Zahavi.