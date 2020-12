Portugueses dominam Inglaterra: Bruno e Mourinho foram os melhores de novembro

Médio do Manchester United venceu a distinção de Melhor Jogador. Mourinho foi o melhor técnico.

É caso para dizer que os portugueses dominam a Premier League: Bruno Fernandes, médio do Manchester United, foi eleito o Melhor Jogador do mês de novembro, enquanto José Mourinho, homem do leme do líder Tottenham - a par do Liverpool - arrecadou a distinção de Melhor Treinador.

No caso do futebolista, trata-se mesmo de uma marca de respeito: Bruno tornou-se no primeiro jogador desde 2017 a conquistar galardão de melhor do mês em três ocasiões no mesmo ano civil. O anterior tinha sido Harry Kane, avançado do Tottenham.

Em novembro, Bruno Fernandes marcou quatro golos em quatro jogos disputados e bateu a concorrência de outros cinco jogadores para amealhar a distinção de MVP: Ben Chilwell (Chelsea), Jack Grealish (Aston Villa), Hojbjerg (Tottneham), Ogbonna (West Ham) e Ward-Prowse (Southampton).

Já Mourinho revelou a conquista do prémio através do seu Instagram, num vídeo em que surge com a equipa técnica do Tottenham. O "Special One" conduziu os "spurs" à liderança da Liga inglesa, dividida com o Liverpool.

Os outros candidatos ao galardão eram Frank Lampard (Chelsea), David Moyes (West Ham) e Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United).