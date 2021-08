Portugueses do Independiente del Valle só sabem ganhar  

Renato Paiva, à direta, treinador do Independiente del Valle

Renato Paiva é o treinador da equipa que lidera a segunda volta e cujo guarda-redes, Moisés Ramírez, não sofre golos há três jornadas, o que dignifica o trabalho de Rui Tavares

O Independiente del Valle lidera a segunda volta do campeonato do Equador, registando quatro vitórias em outros tantos jogos, obra de uma equipa técnica portuguesa que ganha cada vez mais adeptos e tem vindo a propiciar uma onda crescente de entusiasmo no clube. Renato Paiva, que deixou o Benfica B para abraçar esta aventura, é o treinador, coadjuvado por Rui Tavares, técnico de guarda-redes, Luís Martins, adjunto, Ricardo Dionísio, preparador físico, e David Martins, analista.

A equipa não sofre golos há três jornadas e o guardião Moisés Ramírez foi considerado o "homem do jogo" em duas dessas ocasiões, o que deixou Rui Tavares profundamente orgulhoso e a acreditar que o próximo passo do seu pupilo será a chamada à seleção equatoriana.

O Emelec foi o "campeão" da primeira volta, numa prova com contornos diferentes daqueles a que estamos mais habituados: os vencedores da primeira e da segunda volta (abertura e clausura) defrontam-se numa final, a duas mãos, para decidir quem é o vencedor da liga do Equador.

As indicações dadas pelo Independiente são bastante positivas e os portugueses continuam entusiasmados e prontos a fazer história neste país da América do Sul.