Portugueses chegaram para ficar: "É ótimo para o futebol brasileiro, trazem outra visão"

Além do técnico do Palmeiras, Paulo Sousa (Flamengo) e Vítor Pereira (Corinthians) já disputaram os estaduais. Luís Castro (Botafogo) estreia-se no domingo ante o compatriota que lidera o Timão.

Arranca este sábado , às 20h30 em Portugal, o Brasileirão, com um Fluminense-Santos. Três horas depois, o primeiro de quatro treinadores portugueses que vão discutir a prova - algo nunca visto neste campeonato ou em qualquer outro de topo mundial - fará a sua estreia. Paulo Sousa, que já orientou o Flamengo no Carioca, vai tentar entrar com o pé direito no terreno do At. Goianiense, isto numa fase em que os adeptos ainda não esqueceram a derrota para o Fluminense no estadual (ver breve ao lado).

Já na madrugada de domingo, a partir da 1h00, será Abel Ferreira a liderar o Palmeiras ante o Ceará. Este é o único dos lusos que já disputou a Série A - terminou a época de 2020 (7.º lugar) e levou a equipa ao terceiro posto em 2021. De resto, esta é a grande competição que o técnico penafidelense ainda não venceu pelos paulistas: em 2020 ganhou a Libertadores e a Taça do Brasil; em 2021 a Libertadores novamente; já este ano ergueu a Supertaça Sul-americana e o Paulistão.