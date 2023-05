Português recusou trabalhar com Sampaoli no Flamengo e explica porquê

Ricardo Pereira, treinador de guarda-redes do Independiente del Valle, aponta "instabilidade" para explicar recusa em trabalhar no Flamengo com Sampaoli

Ricardo Pereira, treinador dos guarda-redes do Independiente del Valle, foi cobiçado recentemente pelo Flamengo, a fim de se juntar à estrutura principal do poderoso emblema carioca, mas declinou o convite, como explicou nas suas redes sociais.

"Hesitei, balancei e tive dúvidas mas...decidi recusar o convite formalizado pelo Flamengo para integrar a equipa técnica do Mister Sampaoli", começou por justificar o português de 49 anos, muito qualificado na América do Sul até pelas recentes conquistas do clube equatoriano, batendo o São Paulo na Taça Sul-Americana e o Flamengo, então de Vítor Pereira, na Recopa Sul-Americana.

"O momento da época, a minha equipa técnica, o trabalho que realizo no Independiente Del Valle com os guarda-redes da equipa profissional e da formação, a falta de uma solução imediata para a minha substituição e a instabilidade que a minha saída iria provocar, fez-me decidir ficar no Equador", acrescentou, agradecendo o interesse do Mengão e de Sampaoli.

"Foi um dos convites que mais me honrou até hoje pela responsabilidade que iria ter na primeira equipa e na definição de perfil de guarda-redes da formação. Fica o orgulho e o respeito pela forma como o Flamengo conduziu todo o processo! Fica igualmente o desejo das maiores felicidades para o grande profissional que o Flamengo entretanto contratou", precisou Ricardo Pereira, pronto a ajudar a manter os equatorianos no trilho do sucesso.

"Continuarei a representar o Independiente Del Valle, fazendo tudo para ajudar o grupo a atingir os nossos objetivos!"