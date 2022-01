Português Pedro Delgado junta a Taça ao campeonato na China

Pedro Delgado, médio português de 24 anos, voltou festejar ao serviço do Shandong Luneng.

O Shandong Luneng fez a dobradinha no futebol chinês, juntando a Taça ao campeonato, mercê da vitória na final, por 1-0, sobre o Shanghai Port. O golo, aos 84 minutos, foi obtido por Jadson, ex-central do Portimonense, com um remate ao ângulo, de fora da área.

Pedro Delgado não saiu do banco, mas foi o melhor marcador da sua equipa na Taça da China.

Formado no Portimonense, no Sporting e no Inter, Pedro Delgado passou pela equipa B dos leões, pelo Aves e pelo Shandong Luneng.