Bruno Baltazar está a ser apontado ao Hull City, da segunda divisão inglesa.

De acordo com o Daily Mail, Bruno Baltazar é hipótese para treinar o Hull City, do segundo escalão inglês. O técnico português, de 45 anos, trabalha atualmente nos Estados Unidos, orientando o Rochester, da MLS Next Pro League.

A confirmar-se, será a segunda passagem por Inglaterra, onde trabalhou como adjunto de Lamouchi, no Nottingham Forest.