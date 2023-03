Português leva equipa nigeriana a conceituado torneio de sub-19 em Itália

Do Torneio Viareggio Cup já saíram jogadores como Bryan Cristante (Roma) e Ciro Immobile (Lázio).

O Torneio Viareggio Cup - um dos mais conceituados de sub-19 -, que se disputa de 20 de março a 3 de abril, vai contar com a participação de um jovem treinador português. Rui Cardoso, de 26 anos, é o treinador principal do Ladegbuwa FC, um emblema da Nigéria que chegou hoje a Itália para começar a preparar o torneio que conta, entre outros, com a participação de equipas italianas, brasileiras, ucranianas e americanas.

No percurso profissional, Rui Cardoso foi observador no Arouca e Boavista e já trabalhou, como adjunto, no Alpendorada, Ideal e, mais recentemente, no Trofense, quando fez parte da equipa técnico de Bruno China.

Há pouco tempo na Nigéria, o balanço tem sido "bastante positivo". "Foram seis semanas de muito trabalho num país e numa cultura completamente diferente, mas que tão bem me acolheu", começou por dizer o técnico que partilhou, ainda, as expectativas que tem. "O principal objetivo a nível individual é proporcionar aos jogadores oportunidades de serem vistos e de jogarem nas principais ligas europeias. E com a qualidade de alguns, não tenho dúvidas nenhumas e arrisco até em dizer que jogarão nos melhores clubes europeus", rematou.

De salientar que, deste torneio, já saíram jogadores como Bryan Cristante (Roma) e Ciro Immobile (Lázio).