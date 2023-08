Português José Tavares apurado para os playoffs da MLS Next Pro

José Tavares treina o Crown Legacy, da terceira divisão do futebol norte-americano.

O Crown Legacy, de José Tavares, garantiu o apuramento para os playoffs da MLS Next Pro, após uma vitória, por 1-0, este domingo, contra Hunstville. O golo foi apontado pelo ex-Estoril Iuri Tavares.

A equipa treinada pelo português ocupa o primeiro lugar da conferência Este, a seis jornadas do fim da fase regular, com mais quatro pontos que os New Englannd Revolution II, tendo menos um jogo. Se mantiver a posição, avançará diretamente para os quartos de final.