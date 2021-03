Português João Virgínia faz a estreia na Premier League

Pickford lesionou-se e João Virgínia foi chamado para entrar frente ao Burnley, fazendo a estreia na Premier League.

João Virgínia, guarda-redes do Everton, estreou-se a jogar na Premier League, neste sábado. O português de 21 anos entrou aos 43 minutos depois de Jordan Pickford se ter lesionado no jogo com o Burnley.

O jogador natural de Faro não sofreu qualquer golo, mas os toffees não conseguiram evitar a derrota por 2-1.

João Virgínia fez a formação no Ferreiras, no Casa do Benfica de Portimão e no Benfica. Em 2015 rumou a Inglaterra para representar o Arsenal e, em 2018, mudou-se para o Everton. Fez agora o segundo jogo pela equipa principal do Everton, mas o primeiro no campeonato.