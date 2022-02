Português Guilherme Ramos figura na equipa da semana da Bundesliga

Defesa-central do Arminia Bielefeld atuou os 90 minutos na vitória frente ao Union Berlim.

Guilherme Ramos, defesa-central do Arminia Bielefeld, foi escolhido para a equipa da semana da Bundesliga. No sábado, o português atuou durante os noventa minutos na vitória por 1-0 sobre o Union Berlim, em casa.

O jogador formado no Linda-a-Velha e no Sporting mudou-se para a Alemanha esta temporada, depois de duas boas épocas no Feirense. Antes, atuou no Mafra, por empréstimo dos leões (onde só representou a equipa B).

Soma oito jogos pelo Arminia em 2020/21.

