Português foi um dos poucos pontos positivos no marasmo do Barcelona

Francisco Trincão, extremo do Barcelona

O Barcelona perdeu em Cádiz, por 2-1, e foram poucos os que se "salvaram" da crítica da imprensa espanhola.

Não está a ser um primeiro terço de temporada fácil para o Barcelona. Depois de, no verão, o quotidiano do clube catalão ter sido marcado pela "novela" Messi, surgiu a crise diretiva e, dentro do campo, os resultados não estão a corresponder às expectativas e àquilo que é exigido a Ronald Koeman e respetivo plantel.

No sábado, a equipa orientada pelo holandês perdeu por 2-1 no reduto do recém-promovido Cádiz e, à 12.ª jornada - ainda que com dois jogos em atraso -, o Barça ocupa o sétimo lugar da classificação de La Liga.

A imprensa espanhola não retirou grandes pontos positivos à exibição dos "blaugrana", com o jornal Mundo Deportivo a classificar Messi como "inofensivo" e Griezmann como "previsível", a título de exemplo. A exceção foram os suplentes, que ainda tentaram agitar o rumo da partida. Entre eles, esteve o português Francisco Trincão.

"Minutos jogados de forma decidida, mas com pouco acerto nos metros finais", pode ler-se na análise ao contributo de Trincão., que é descrito como "vertical". O jovem espanhol Pedri também foi elogiado: "Boas intenções, à procura de combinações nos espaços curtos. Era necessário na equipa titular".