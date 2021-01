Cedido pelo Benfica ao Mónaco, Florentino testa positivo à covid-19

Jogador português testou positivo à covid-19.

A Liga francesa anunciou, esta quarta-feira, nove casos de covid-19, detetados depois das férias de Natal, e há um português entre os infetados.

Florentino Luís, do Mónaco, é um dos referidos casos e, além do médio cedido pelo Benfica, os outros infetados são Luiz Araújo e Yusuf Yazici, do Lille; Stepgy Mavididi e Téji Savanier, do Montpellier; Rafinha, do PSG; Karl Toko Ekambi e Bruno Guimarães, do Lyon; Farid Boulaya, do Metz.

Bruno Guimarães e Yazici nem chegaram a regressar a França, uma vez que testaram positivo à covid-19 nos seus países (Brasil e Turquia, respetivamente).