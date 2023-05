Português em destaque em Itália: "Se chegar proposta de um grande clube, vai ser impossível"

Dono da Udinese admite perder o avançado ex-Portimonense

Beto, antigo avançado do Portimonense, é um dos grandes destaques da Udinese, tendo marcado 10 golos e feito duas assistências esta temporada, já depois dos 11 tentos da época passada, em 29 partidas.

As exibições do jogador português de 25 anos foram chamando a atenção de vários clubes, sendo que o emblema italiano admite mesmo perder o avançado no próximo mercado de transferências.

"Beto? É um jogador com muito potencial e ainda é jovem. Mas se chegar uma proposta de um grande clube, vai ser impossível ficar com ele", afirmou o dono da Udinese, Giampaolo Pozzo, em declarações ao "Gazzetta dello Sport".