Português dos Wolves na órbita dos gigantes de Manchester: até adiantam valores

Pedro Neto desperta o interesse de Manchester United e City, com a equipa de Old Trafford na dianteira.

Pedro Neto é este domingo notícia de destaque no tabloide britânico The Sun, que aponta o extremo luso do Wolverhampton como alvo dos rivais de Manchester, United e City.

De acordo com a publicação, o jogador de 21 anos é visto pelos "red devils" como uma alternativa a Jadon Sancho, atacante do Dortmund, cuja contratação se adivinha de difícil concretização, face às exorbitantes exigências do clube alemão.

Aí, entra em cena Neto, que tem sido uma das principais figuras dos Wolves em 2020/21. O jornal inglês adianta mesmo que o United poderá avançar com uma verba superior a 50 milhões de euris pelo extremo.

O City, por sua vez, também é colocado na órbita do internacional português, mas o The Sun ressalva que as baterias do clube milionário estão viradas para Jack Grealish, criativo inglês do Aston Villa.

Formado no Braga, Pedro Neto foi chamado por Fernando Santos para os próximos três compromissos da Seleção Nacional e espreita a possível presença no Europeu do próximo verão. Esta época, com a camisola do Wolverhampton, tem cinco golos marcados em 33 jogos oficiais.