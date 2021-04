Português como sucessor de Mourinho no Tottenham? O rumor que corre em Inglaterra

Nuno Espírito Santo está a ser considerado pela estrutura do Tottenham como possível sucessor de Mourinho.

Não tem sido uma época fácil para José Mourinho ao leme do Tottenham: depois de um arranque prometedor e de ter, inclusivamente, ocupado a liderança da Premier League em 2020, os "spurs" lutam agora por uma vaga na Liga dos Campeões 2021/22, naquele poderá ser o factor decisório na permanência do treinador português do clube londrino.

E, numa perspetiva de eventual saída do "Special One" no final da temporada, o "patrão" do Tottenham, Daniel Levy, já terá identificado o sucessor prioritário: nada menos do que outro português, Nuno Espírito Santo.

De acordo com o Daily Express, o técnico do Wolverhampton goza de excelente reputação junto da estrutura dos londrinos e poderia ser o escolhido para ocupar a eventual vaga de Mourinho, numa altura em que cumpre a quarta temporada ao leme dos Wolves, onde obteve a promoção à Premier League e qualificações europeias.

O jornal Mirror faz eco da notícia e adianta mesmo que o valor a pagar pelo Tottenham por Nuno poderá ser superior a 10 milhões de euros.

Por enquanto, com Mourinho, o Tottenham ocupa o sétimo posto na Liga inglesa, com 49 pontos ao cabo de 31 jogos disputados. Está a seis do West Ham, no quarto lugar, o último que dá acesso à Champions.