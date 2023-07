Português Carlos Borges troca Manchester City por outro clube da Premier League

Extremo de 19 anos vai assinar pelo West Ham. O Manchester City fica com cláusula de recompra.

Carlos Borges, que recentemente representou Portugal no Europeu de sub-19, vai ser jogador do West Ham. Já há acordo entre os clubes para uma transferência que rondará as 14 milhões de libras [16,1 milhões de euros].

A notícia é avançado pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, que também dá conta que os citizens, como já é habitual, vão incluir no negócio uma cláusula de recompra pelo extremo de 19 anos. "Os detalhes estão ser finalizados", detalha.

Carlos Borges, natural de Sintra, começou a formação no Núcleo Sintra e passou pelo Sporting. Em 2015 mudou-se para as escolas do Manchester CIty, onde esteve nas últimas oito temporadas.

Em 2022/23 foi considerado o melhor jogador da Premier League 2, um campeonato para as equipas sub-21. Marcou 25 golos e fez 11 assistências em 27 jogos. Jogou ainda nos juniores A, por seis ocasiões, onde marcou quatro golos e fez cinco assistências.