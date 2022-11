Português Bruno Lopes brilha no Brasil e sobe ao Brasileirão

Bruno Lopes é treinador adjunto do Bahia, que garantiu a subida ao Brasileirão.

Há mais um treinador português com sucesso no futebol brasileiro: Bruno Lopes festeja a subida do Bahia à Série A, depois da vitória sobre o Alagoas, por 2-1, na última jornada da série B.

Atual adjunto de Eduardo Barroca, o técnico luso está no Bahia há dois anos e meio, tendo sido aposta para orientar os sub-23. Contudo, já dirigiu a equipa principal, nomeadamente como técnico interino.

Em Portugal, recorde-se, Bruno Lopes chegou a comandar o Portimonense, em três jornadas, entre a saída de Folha e a chegada de Paulo Sérgio. Foi, também, responsável pela turma de sub-23 na Liga Revelação.