Portugal em 13º na lista de países com mais jogadores no estrangeiro em 2019

Portugal foi o 13.º país com mais futebolistas a jogar no estrangeiro em 2019, com 362 atletas, de acordo com dados esta segunda-feira divulgados pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES).

De acordo com este estudo, houve, em 2019, 362 jogadores lusos a jogar em campeonatos estrangeiros, bem longe do número do Brasil, que lidera esta tabela e que teve no último ano 1600 futebolistas a atuar fora do país.

A França foi o segundo país com mais expatriados em 2019, com a Argentina a ser terceira, com 972.

Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde foi o que mais futebolistas exportou, com 27, seguido de Guiné-Bissau (16), Moçambique (11), Angola (7) e São Tomé e Príncipe (1).

No seu comunicado, o Observatório do Futebol apresenta o Atlas do Futebol, atualizado em fevereiro de 2020, revelando que, nesse momento, já após o fecho do mercado de transferências de inverno, Portugal tinha 292 jogadores a jogar no estrangeiro.

Destes, 25 jogam em Inglaterra, o principal destino dos portugueses, seguido de Espanha (29) e Grécia (25).

O Brasil tinha em fevereiro 1.262 jogadores a jogar no estrangeiro, com Portugal a ser o principal destino, com 260 atletas canarinhos, bem longe dos 69 que atuam em Itália.