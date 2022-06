Portugal é o país mais representado na equipa do ano da Premier League

Três jogadores portugueses integram a equipa do ano da Premier League.

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Cancelo fazem de Portugal o país mais representado na equipa do ano da Premier League, ontem anunciada pela Professional Footballer"s Association.

O capitão da Seleção Nacional e atacante do Manchester United e o central Antonio Rudiger, que trocou o Chelsea pelo Real Madrid, são os únicos deste onze ideal do campeonato inglês que fogem ao domínio dos clubes que discutiram o título até ao fim: o Manchester City de Cancelo e Bernardo Silva, que colocou apenas mais um nome nesta lista - De Bruyne -, e o Liverpool, que domina, com seis.

Eis o onze: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Rudiger e João Cancelo; De Bruyne, Thiago Alcântara e Bernardo Silva; Salah, Cristiano Ronaldo e Mané.