Ponto final nas dúvidas: futuro de Moutinho está definido

Médio português continua no Wolverhampton.

Depois de muitos rumores, está definido e oficializado o futuro de João Moutinho. O médio português, associado a vários clubes europeus e até a um possível regresso ao FC Porto, assinou um novo contrato com o Wolverhampton, válido por uma temporada.

João Moutinho segue assim para a quinta temporada ao serviço dos "wolves", comandados por Bruno Lage.

"Durante a sua passagem pelo clube, João Moutinho tem sido vital, trazendo experiência e qualidade ao grupo (...). Trata-se de chegar a um lugar onde todos estão felizes, o clube e o jogador, e nem sempre é fácil, mas no final o que importa é o resultado e estamos muito contentes. Ele tem uma enorme influência no balneário, com os jogadores mais jovens, e estabelece padrões que eles seguem. A relação dele com Bruno [Lage] é muito importante. Como treinador, gostas de jogadores que conseguem resolver as coisas em campo e o João é certamente um deles", afirmou Scott Sellars, diretor técnico do Wolverhampton.