Antigo jogador do Manchester United analisa a competitividade no meio-campo do Manchester United.

Depois de ter sido associado a uma possível saída do Manchester United no mercado de inverno, Paul Pogba "revitalizou-se" em Old Trafford e registou uma subida de forma acentuada nos últimos jogos dos "red devils".

O internacional francês tem sido titular e até marcou dois golos decisivos em duas das últimas três partidas da equipa de Ole Gunnar Solskjaer. Algo que levou um antigo jogador do clube a tirar conclusões sobre a competitividade entre Pogba e... Bruno Fernandes.

"Em 2020, Pogba tem jogado na sombra de Bruno Fernandes e isso feriu-lhe o ego", começou por atirar Paul Parker, em declarações ao canal Eurosport. "Pogba foi contratado por um grande valor. O perfil dele e a presença que tem a nível de marketing encaixavam no Manchester United. Mas o melhor perfil de jogador que podes ter é o de excelente futebolista. Bruno Fernandes chegou com menor pompa e circunstância, mas o seu estatuto já superou o de Pogba pelas razões certas: está no topo da árvore porque tem sido brilhante", acrescentou o ex-internacional inglês, num tremendo elogio ao ex-capitão do Sporting.

"Não podes bater a competição. Em qualquer indústria, se surge competição e tu não respondes, não consegues sobreviver. Tens de melhorar para seres respeitado. (...) O Bruno Fernandes tornou-se rapidamente no homem-chave do United quando chegou. O Bruno e não o Pogba. O Pogba era essa figura pelas razões erradas, agora é o Bruno, como golos e assistências. E o United precisa disso do Pogba, precisa que ele nunca baixe a fasquia num jogo que seja", rematou Parker.