"Pogba devia seguir o exemplo de Bruno Fernandes"

Antigo internacional francês destaca o "impacto" do médio português no Manchester United e lança alfinetada ao compatriota.

Contratado ao Sporting no final de janeiro, Bruno Fernandes conquistou a Premier League. O seu impacto no Manchester United foi de tal forma grande que Emmanuel Petit avisa o compatriota Paul Pogba - a contratação mais cara da história do clube de Old Trafford, com um custo de 105 milhões de euros no verão de 2016 - para seguir o exemplo do médio português.

"No espaço de dois meses, Bruno Fernandes passou a ser a melhor compra do mercado de inverno. O impacto dele foi tão grande que parece que está no clube há seis anos. Ele mudou a mentalidade dentro do balneário. É muito difícil um jogador que chega a meio da época fazer isso", começou por afirmar, ao "Mirror", o ex-jogador do Arsenal, campeão do mundo em 1998 e da Europa em 2000, pela França. "Paul Pogba deveria fazer isso no Manchester United. É o que ele deveria ter feito em termos de liderança em campo", reforçou Petit.

Em nove jogos pelo United, Bruno Fernandes soma três golos e quatro assistências.

