Podence sobre Covid-19: a "vida normal" em Inglaterra e o que fez o Wolverhampton

Avançado português relata a forma de atuar dos britânicos em relação à pandemia de coronavírus.

Daniel Podence mudou-se do Olympiacos para o Wolverhampton em janeiro último, mas dispôs de pouco tempo para se adaptar ao futebol inglês, uma vez que também a Premier League foi suspensa devido ao surto de coronavírus.

Em declarações ao site da Liga, o avançado luso fala das diferenças nas medidas impostas por Portugal e pela Inglaterra e fala de uma "vida normal" em solo britânico.

"De certa forma, a vida em Inglaterra está toda normal. As pessoas estão a tomar medidas diferentes com vista a resolver este problema, daquelas seguidas em Portugal, por exemplo, e as atividades da cidade continuam a desenrolar-se normalmente, sem grandes restrições. No que toca ao futebol, ainda há um clima de incerteza muito grande entre os clubes e a Liga Inglesa. No nosso caso, o Wolverhampton já tomou todas as medidas de prevenção essenciais para assegurar o nosso bem-estar", começa por referir Podence, explicando como lida com o período de isolamento e a ajuda prestada pelo clube:

"Logicamente que é um cenário muito específico na vida de um jogador, mas continuo a realizar os meus exercícios aqui em casa, limitando as minhas saídas apenas ao que é essencial. O clube também adotou uma postura preventiva, uma vez que teve o cuidado de nos facultar um kit com máscaras, luvas e termómetros, de forma a que possamos ter os materiais essências para lidarmos com este problema", acrescentou Podence, que vê o surto de Covid-19 como "um desafio de grande magnitude".