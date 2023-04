Podence evita derrota do Wolverhampton frente ao Nottingham Forest

Extremo português empatou a partida aos 83 minutos da partida.

O Wolverhampton, com José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho e Matheus Nunes a titulares e Pedro Neto e Daniel Podence a suplentes utilizados, empatou este sábado 1-1 em casa do Nottingham Forest, em jogo da 29.ª jornada da Premier League.

Aos 38 minutos, Brennan Johnson colocou os homens da casa em vantagem, com Podence, que foi lançado por Julen Lopetegui logo após o intervalo, a ter marcado, aos 84 minutos, o golo que evitou a terceira derrota consecutiva no campeonato inglês para os "wolves".

O Wolverhampton segue desta forma na 13.ª posição da Premier League, com mais um ponto do que o Forest, que ocupa o posto imediatamente abaixo (12.º, com 27 pontos).